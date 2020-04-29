Türkiye'den Hafter'e tepki: Askeri diktatörlük hedefliyor

Libya'da darbeci Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' kararına tepki gösteren Ankara, "Krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemiyor" açıklaması yaptı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kendisini 'ülkenin devlet başkanı' ilan etti.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nın geçerli olmadığını ve ülkenin başına geçtiğini söyledi.

Türkiye'den darbeci Hafter'in tek taraflı adımına tepki gecikmedi.

"ASKERİ DİKTATÖRLÜK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Dışişleri Bakanlığı, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesiyle "ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını"na dikkati çeki.

Açıklamada, uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerektiği bildirildi.

"KRİZİ DİYALOGLA ÇÖZMEYİ İSTEMİYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hafter bu açıklamasıyla Libya’daki krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemediğini, Berlin Konferansı’nın sonuçları dahil, bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemediğini ve ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesi kullanıldı.

"LİBYA'DAKİ İNSANİ DURUMU DERİNLEŞTİRDİ"

Hafter'in bir yılı aşkın süredir herhangi bir ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla Libya'daki insani durumu daha da derinleştirdiği belirtilen açıklamada, bu salgın ortamında petrol üretimine uyguladığı ablukayı devam ettirerek Libya halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemenin teminini engellediği ve suyu baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmediği vurgulandı.

"GEREKEN KARŞILIK VERİLMELİ"

Açıklamada, "Libya'da bir cunta rejimi kurma niyeti olduğu konusunda artık herhangi bir şüphe bulunmayan bu şahsa uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerekmektedir. Öte yandan demokrasi havariliği yapan bazı ülkeler dahil, kendisine destek verenlerin Libya halkının gözünde onun yaptıklarına ortak olacakları da unutulmamalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'NE DESTEK

Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin bölgeyle olan köklü tarihi bağlarının getirdiği sorumluluk anlayışıyla, Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için kardeş Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

HAFTER, KENDİSİNİ TEK TARAFLI DEVLET BAŞKANI İLAN ETMİŞTİ

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.