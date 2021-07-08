Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye hibe desteği

Türkiye'nin KKTC'de koronavirüs sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle tarım sektöründe çalışan 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe yapacağı bildirildi.

Türkiye pandemi sürecindeki sıkıntıların giderilmesi amacıyla ana vatandaki esnafa ve üreticiye destek verdiği gibi yavru vatandaki esnaf ve üreticiye de hibe desteğinde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pandemide yaşadıkları sıkıntıları giderilmesi amacıyla tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, eğitim, kültür sektörleri başta olmak üzere her kesime geri ödemesiz hibe destek programları kapsamında katkı yapacağı belirtildi.

10 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve KKTC hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının belirlediği, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgından olumsuz etkilendiği değerlendirilen 5 bin 768 bitkisel ürün üreticisi, balıkçı ve arıcıya hibe şeklinde 10 milyon lira salgın destek ödemesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

9 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Açıklamada, geri ödemesiz yapılacak olan salgın destek ödemelerinin bugün ilgili üreticilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.