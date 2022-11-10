Türkiye’den Macaristan’a vize muafiyeti

Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir karar yayınlandı.

Vize muafiyeti sağlanacak

Yayınlanan karara göre, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

İHA'nın haberine göre söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.



