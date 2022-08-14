Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.401
0.04%
BTXN Coin
6.46
-4.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki Abu Sifin Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişi için taziye mesajı yayımladı.
    • 14.08.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir kilisede yangın çıktı.

    Ülkedeki Kıpti Kilisesi, söz konusu kilisedeki yangında 41 kişinin öldüğünü açıkladı. 14 kişinin de yaralandı.

    Dışişleri Bakanlığı yaşanan üzücü olayla ilgili taziye mesajı yayınladı.

    "Büyük üzüntüyle öğrendik"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mısır'ın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, 14 Ağustos günü çıkan yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

    Türkiye den Mısır daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı #1

    Türkiye den Mısır daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı #2

    Türkiye den Mısır daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı #3


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi
    Gündem

    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?
    Yaşam

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?

    Görüş Bildir