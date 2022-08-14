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- Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı
Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki Abu Sifin Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişi için taziye mesajı yayımladı.
- 14.08.2022 - 16:39
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir kilisede yangın çıktı.
Ülkedeki Kıpti Kilisesi, söz konusu kilisedeki yangında 41 kişinin öldüğünü açıkladı. 14 kişinin de yaralandı.
Dışişleri Bakanlığı yaşanan üzücü olayla ilgili taziye mesajı yayınladı.
"Büyük üzüntüyle öğrendik"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mısır'ın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, 14 Ağustos günü çıkan yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.