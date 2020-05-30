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Türkiye'den NATO uçağına yakıt ikmali
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı duyuruldu.
- AA
- 30.05.2020 - 16:32
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait tanker uçağı, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
YAKIT İKMALİNİN GÖRÜNTÜLERİ
Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Türkiye'den NATO uçağına yakıt ikmali VİDEO