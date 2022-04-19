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    Türkiye'den Polonya'ya vize ayrıcalığı

    Türkiye, Polonya'dan turistik seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlayacak.
    • 19.04.2022 - 05:20
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    Türkiye'den Polonya'ya vize ayrıcalığı

    Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Vize muafiyeti hakkı

    AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

    Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

    Türkiye den Polonya ya vize ayrıcalığı #1


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