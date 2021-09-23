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- Türkiye'den Rusya halkına başsağlığı mesajı
Türkiye'den Rusya halkına başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebat için taziye mesajı yayınladı.
- İHA
- 23.09.2021 - 22:30
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşanan kazaya dair başsağlığı mesajı yayınladı.
"DOST RUSYA HALKININ KEDERİNİ PAYLAŞIYORUZ"
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Rusya Federasyonu’nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz."