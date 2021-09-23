Euro
10.3089
1.92%
Dolar
8.7574
1.22%
Altın
493.12
0.24%
Borsa
1.401
-0.43%
Bitcoin
391.028
3.74%
EXEN Coin
22.65
-1.47%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Türkiye'den Rusya halkına başsağlığı mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebat için taziye mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 22:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'den Rusya halkına başsağlığı mesajı

    Rusya'nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da yaşanan kazaya dair başsağlığı mesajı yayınladı.

    "DOST RUSYA HALKININ KEDERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Rusya Federasyonu’nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz."

    Türkiye den Rusya halkına başsağlığı mesajı #1

    Türkiye den Rusya halkına başsağlığı mesajı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir