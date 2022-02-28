Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü Bulgaristan’da yoldan çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 otobüs, Bulgaristan'da tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.

"TİPİ BİZİ AŞAĞIYA ATTI"

İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı.” dedi.

Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.