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    Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

    Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

    Üreticileri aralarında Türkiye'nin de olduğu F-35 savaş uçaklarından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 8 adeti, ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi.
    • AA
    • 21.07.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 09:16
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    Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

    Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle birlikte F-35 krizi devam ediyor...

    Rus yapımı hava savunma sistemlerinin Türkiye tarafından alınmasıyla ABD, Türkiye'nin parasını ödediği ve satın aldığı F-35 programından çıkardı.

    Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

    Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

    Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi #1

    BOYAMALARI DEĞİŞTİRİLDİ

    Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

    TÜRKİYE'NİN ADI SİLİNDİ

    F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

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