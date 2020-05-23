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- Türkiye'nin girişimiyle Filistin için toplantı yapılacak
Türkiye'nin girişimiyle Filistin için toplantı yapılacak
Toplantı kararı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi sonucu alındı.
- AA
- 23.05.2020 - 10:39
İslam ülkeleri, Türkiye'nin öncülüğünde Filistin için bir araya gelecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Ankara'nın girişimiyle, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.
İSRAİL'İN İLHAK PLANI GÖRÜŞÜLECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İİT İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.
Filistin yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.