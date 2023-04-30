Türkiye'nin ilk astronotları dünya basınında: Uzay İstasyonu'nda 14 gün deney yapılacak Erdoğan'ın ilan ettiği Gezeravcı ve Atasever, dünyanın ilgi odağı haline geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk astronotun 13 farklı deneye imza atacağı belirtildi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ilk astronotları olarak ilan edildi.

Dünyadan medya kuruluşları, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ayrıntılarına dikkati çekti.

Associated Press: Türkiye'nin ilk astronotu

"Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotunu tanıttı" diye yazan Associated Press, "Yıl sonuna doğru Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek." dedi.

43 yaşındaki hava kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı'nın, uzaya çıkacak ilk Türk vatandaşı olarak seçildiği belirtildi.

Roketsan'da havacılık sistemleri mühendisi olan 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever'in ise Gezeravcı'nın yedeği olduğu kaydedildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu sözlerine haberde yer verildi:

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine çıkacak olan arkadaşımız, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Astronotumuz, bu görevi sırasında ülkemizin saygın üniversiteleri ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı deneyi gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, astronot Gezeravcı'yı "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotu" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

South China Morning Post: İlk astronot 2023'ün sonlarında gidecek

Hong Kong merkezli South China Morning Post, Türkiye'nin ilk astronotlarının belli olduğunu okurlarıyla paylaştı.

Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı'nın, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olarak seçildiği, yedeği olarak ise havacılık sistemleri mühendisi 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever'in ilan edildiği ayrıntısına yer verildi.

Uzay yolculuğunun, 2023'ün sonlarına doğru gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

VoA: Türkiye'nin prestijli projeleri

ABD basınından VoA, Türkiye'nin astonotlarını görücüye çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk nükleer santral ve Karadeniz rezervlerinden doğalgaz dağıtımı gibi bir dizi prestijli projeyi de açıkladığına dikkati çekti.

Teknofest'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de katıldığı ifade edildi.

Al-Araby: İlk Türk astronot uzaya gidiyor

Al-Araby, ilk Türk astronotunun bu yıl Uzay İstasyonu'na seyahat edeceğini okurlarına duyurdu.

Astronot Alper Gezeravcı'nın, 14 günlük misyon sırasında çeşitli deneyler yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Ethnos: Beğeni topladı

Yunanistan basınından Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Türk astronotları tanıtan bir video yayınlandığını yazdı:

Astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in başrollerini paylaştığı bir video, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı ve beğeni topladı.

Interfax: Erdoğan ilk Türk astronotun adını açıkladı

Rus basınından Interfax, "Erdoğan, bu yıl UUİ'ye gidecek ilk Türk astronotunun adını açıkladı." dedi.

Eylül 2022'de, Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya işaret edilerek, ilk Türk astronotun 2023'te uzaya gideceğinin söylendiği belirtildi. Haberde şöyle denildi: