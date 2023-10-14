Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Gazze için hareket etti İsrail'in ablukası altına giren Gazze için Türkiye'den bir insani yardım uçağı daha hareketlendi. Sağlık ve gıda malzemeleri Gazzeli vatandaşlara Mısır üzerinden ulaştırılacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan olaylar korkutan boyutlara ulaştı... Onlarca sivilin hayatını kaybettiği savaşta 8'inci güne girildi. Güç kullanmaya devam eden İsrail güçleri bölgede elektrik su yakıt gibi her şeyin önünü kesti. Savaş ortamının elektrik ve su kesintisiyle daha da etkilediği Gazze karanlığa mahkum edildi. Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor Gazze'yi abluka altına alarak hava saldırılarını sürdüren İsrail son olarak da kara harekatı başlattığını bildirdi. Yaşanan gelişmeler ise tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Türkiye savaşta önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülke lideriyle görüşmelerini sürdürürken diplomasi kanallarını açık tutuyor. Gazze'ye yardım uçakları Öte yandan Türkiye, yoğun bombardıman altındaki Gazze'ye yardım eli uzatarak ilk harekete geçen ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Gazze’ye insani yardım için havalanan uçaklar yola çıktı. Üçüncü uçak yola çıktı Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti. Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak. Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçak da Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inecek. İnsani yardım malzemesi gönderildi İlaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak. Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)