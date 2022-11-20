Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye hava harekatı dünyada yankılandı

Uluslararası yayın yapan medya kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen operasyona geniş yer ayırdı.

Türkiye, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısından sonra sınır ötesinde belirlenen hedeflere operasyon gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında Irak ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı bölgelerin vurulduğunu duyurdu.

AP: Türkiye, hava saldırıları başlattı

Gelişme, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Associated Press (AP), "Türkiye, Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları başlattı" diye yazdı.

Haberin ayrıntısında, Suriye'de çeşitli noktaların hedef alındığı, harekatın Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör eyleminden sonra düzenlendiği vurgulandı.

"Alçaklardan hesap soruluyor"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara işaret edilerek, "Alçakların hain saldırılarından hesap soruluyor." denildi.

Ankara ve Washington'un PKK'yı terör örgütü olarak değerlendirdiği, ancak bu örgütün uzantıları konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu anımsatıldı.

Al Jazeera: Türk jetleri, Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu

Al Jazeera, "Türk jetleri, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu." dedi.

Haberde, Türk askeri uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'taki hedefleri imha ettiği belirtildi.

Bombalanan üslerin, İstanbul'un merkezinde 6 kişinin ölümüne ve 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının arkasındakiler tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Guardian: Saldırı emri Kobani'den

"Türkiye, İstanbul bombalamasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları vurdu" ifadesini kullanan Guardian, operasyonun İstanbul'daki patlama sonrası terör örgütü PKK'nın işaret edilmesinden sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, terör örgütü YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı emrinin Kobani'den verildiğine inandıklarını söyledi."

Reuters: PKK/YPG üsleri hedef alındı

Reuters, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'yla PKK ve YPG'ye ait üslerin hedef alındığını aktardı.

Haberde, "Türkiye, geçen hafta sonu İstanbul'da meydana gelen ölümcül bombalamanın ardından Irak'taki PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelmeyi planladığını söyledi." denildi.

Bloomberg: Türkiye misilleme yaptı

Haberinde terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşan Bloomberg, Türkiye'nin misillemede bulunduğunu söyledi.

Türk jetlerinin Suriye'deki sığınakları vurduğu, İstanbul'daki bombalı saldırının sorumlusu olarak PKK ve PYD'nin işaret edildiği kaydedildi.

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