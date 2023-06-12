Türkiye'nin katıldığı Air Defender 2023 tatbikatı Almanya'da başladı Günde 250 sortinin yapılacağı tatbikat için harekete geçildi. Tatbikat boyunca Alman Hava Kuvvetleri'ne ait tüm üsler kullanıma açıldı.

AA

25 ülkeden 250 savaş uçağı ve yaklaşık 10 bin personel, Almanya'da bir araya geldi.

Avrupa ülkesi, NATO tarihinin en büyük hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 12 Haziran'da başlayan "Air Defender 2023" adlı tatbikat, 23 Haziran'a kadar devam edecek.

Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait "A400M" tipi nakliye uçağının Aşağı Saksonya'daki Wunstorf Hava Üssü'nden havalanmasıyla tatbikata başlandı.

Türkiye Almanya'daki tatbikata katıldı

Daha sonra Schleswig-Hostein eyaletindeki Fliegerhorst Hohn Hava Üssün'den Alman Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 savaş uçağı kalkış yaptı. Türkiye'nin de yer aldığı tatbikatın ilk saatlerinde sivil uçuşlar etkilenmedi.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, kamu yayıncısı ARD’ye bağlı RBB radyosuna yaptığı açıklamada, tatbikatın öncelikle NATO’nun savunma yeteneğini kanıtlamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gerhartz, Rusya’ya yönelik provokasyondan kaçınılacağına, tatbikatın gerilimi artırıcı görünmemesi için her şeyi yapacaklarına işaret ederek, Rusya’ya ait ancak bu ülkeyle kara bağlantısı olmayan, Polonya ile Litvanya arasında Baltık Denizi’ne kıyısı bulunan Kaliningrad’a doğru uçuş gerçekleştirilmediği bilgisini paylaştı.

Sivil hava trafiği normal seyrediyor

Berlin-Bradnenburg Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, şimdiye kadar hava trafiği için normal bir gün yaşandığı ve tatbikatın yolcuların üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı belirtildi ancak tatbikat nedeniyle gün içinde ne ölçüde gecikme yaşanacağının henüz tahmin edilemediği bildirildi.

Frankfurt Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada da tatbikatın öğleden önce yolcular için fark edilebilir etkisinin olmadığı ve trafiğin normal seyrettiği belirtildi.

Korgeneral Gerhartz, tatbikattan dolayı sivil hava trafiğinde büyük kısıtlamaların yaşanmasını beklemediğini açıklamıştı.

Tüm üsler kullanımda olacak

Ülke genelinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait tüm üsler, tatbikat boyunca kullanımda olacak.

Haziran ortasındaki tatbikat dolayısıyla Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda hususi hava sahaları belirlendi. Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının da değiştirileceği ifade ediliyor.

Günde 250 sorti yapılacak

Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak ve uluslararası ortaklardan 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğindeki tatbikatla İttifak hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.