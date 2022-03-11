Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği için taşıma kararı

Büyükelçilik binasının Romanya sınırına yakın bir noktaya taşınmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 16'ncı gününe girdi.

Ukrayna topraklarına giren Rus birlikleri, başkent Kiev'i kuşatıp ele geçirme amacıyla ilerleyişini sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye de Kiev'deki durumu göz önünde bulundurarak kritik bir karar aldı. Kiev Büyükelçiliği'nin yerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğu bilgisini paylaştı.

ROMANYA SINIRINA TAŞINIYOR

"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.

Çernivtsi, Romanya sınırına yakın bir noktada bulunuyor.