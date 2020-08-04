Türkiye'nin koronayla mücadelesi, İngiliz basınında

Sky News, binlerce sağlık çalışanının, hastaları adeta bir dedektif gibi izlediğini okurlarına aktardı. Tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin koronavirüsle başarılı ve örnek mücadelesi, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor.

İngiliz Sky News’te yayınlanan bir haberde, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çekilerek, sağlık çalışanlarının hastalığın takibinde birer dedektif gibi çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Sky News muhabiri Alex Crawford, "Türkiye’nin koronavirüs dedektifleri" başlıklı haberinde, Türkiye’nin salgınla mücadelesini yazdı. Haberde, ilgili fotoğraflar da paylaşıldı.

"DEDEKTİF GİBİ TAKİP EDİYORLAR"

Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınıyla mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerine işaret edilerek, binlerce izleme ekibinin hastaları her gün takip ettiği, hastaların 2 haftalık geçmişlerini inceleyerek temasta bulundukları kişileri özenle taradıkları aktarıldı.

"Türkiye’de 16 bin 300 sağlık çalışanı; koronavirüs hastalarını, hasta yakınlarını, hastaların iş arkadaşlarını ve akrabalarını birer dedektif gibi yoğun şekilde takip ediyor." denilen haberde, koronavirüs belirtisi gösterenlerin vakit kaybetmeden test edildiği, hastalarda belirtiler çok hafif dahi olsa tedavinin hızlıca başlatıldığı ifade edildi.

"SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR"

Haberde, Türkiye’de son 4 haftada vaka sayılarının iyileşen hasta sayılarından daha az görüldüğü vurgulanırken, Türkiye'nin milyonlarca insanı koronavirüs testine tabi tutma başarısını da gösterdiği kaydedildi.

Haberde, "Türkiye uyguladığı çoklu tedavi yöntemleriyle koronavirüs salgınına karşı başarılı sonuçlar elde etti ve tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz sağlıyor." ifadesine yer verildi.

KISA SÜREDE LÜKS HASTANELER İNŞA EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul’da çok kısa sürede lüks hastanelerin inşa edildiği aktarılan haberde, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da özellikle salgından etkilenen hastalar için 45 gün gibi rekor bir sürede inşa edilen lüks bir hastane de dahil olmak üzere 3 büyük hastane var. Profesör Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 432'si yoğun bakım yatağı olmak üzere bin 8 yatakla 75 bin metrekarelik devasa bir alanı kaplamaktadır. Hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.”





"HAYATINI KAYBEDENLERİN DÜŞÜK OLMASININ NEDENİ..."

Haberde, Yunanistan'dan fazla nüfusa sahip olan ve Batılı ülkeler arasında en fazla nüfusu barındıran şehirlerden biri olan İstanbul'da, ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından test ve izleme merkezlerinin hemen devreye girdiği de bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının düşük olmasının kapsamlı test sayılarına, hastaları takip ve izleme ağına ve hastalığın erken evrelerinde önleyici tedavilere bağlı olduğunu söyledi.

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