Türkiye'nin NATO'ya katılmak isteyen İsveç'e yönelik tavrı dünyanın gündeminde İsveç'ten yeterli adımları görmeyen Ankara'nın tavrı, saatlerin kaldığı kritik zirve öncesinde dünyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri haline geldi. Çıkan haberlerde, Erdoğan'ın Biden'a Stockholm'e ilişkin uyarıda bulunduğu belirtildi.

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NATO liderleri, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, askeri ittifakın güçlendirilmesi gibi başlıkların yanı sıra İsveç'in NATO'ya katılım süreci de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Stockholm'ün doğru adımlar attığını fakat bu ülkedeki terör örgütü PKK'nın uzantılarının yaptığı gösterilerin sürece gölge düşürdüğünü vurguladı.

SVT: İsveç'in yaptıkları yetersiz

Gelişmeleri yakından takip eden İsveç basınından SVT televizyonu, söz konusu görüşmeyi "Erdoğan: İsveç'in yaptıkları yeterli değil" başlığıyla duyurdu.

Erdoğan ile Biden'ın, Vilnius'ta bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Aftonbladet: Stockholm'ün umudu

Aftonbladet gazetesi, İsveç hükümetinin, NATO'ya katılımla ilgili haberi önümüzdeki birkaç gün içinde alma konusunda umutlu olduğunu yazdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, "Zaman geçtikçe büyüyen güçlü destekler alıyoruz." şeklinde konuştuğu notuna da yer verildi.

Politico: Biden'ı uyardı

ABD merkezli Politico, "Erdoğan, Biden'a İsveç'in NATO'ya hâlâ hazır olmadığını söyledi" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın, NATO'ya katılım konusunda İsveç'in yeterli adım atmadığına dair Biden'ı uyardığına dikkat çekildi.

Stockholm yönetimini terör örgütü destekçilerine sahip çıkmakla suçlayan Ankara'nın, bu ülkenin üyelik sürecini bloke ettiği kaydedildi.

The Guardian: Üyelik için son şans

İngiltere basınından The Guardian, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı. Görüşmenin "üyeliği tasdiklemek için son şans" olduğunun altı çizildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, görüşmenin sonuçlarından "umutlu" olduğu ifade edildi.

Washington Post: Türkiye tehdit ediyor

ABD merkezli Washington Post ise Türkiye'nin "NATO'nun birliğini tehdit ettiği" şeklinde ifadelere imza attı.

İsveç'in NATO'ya katılımının Türkiye'nin onayına bağlı olduğu anımsatıldı.