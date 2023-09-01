Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç: NATO için umutluyuz Dışişleri Bakanı Billström, "Yazın daha önce varılan anlaşmanın hâlâ geçerli olduğu dışında başka sinyal almadık" dedi.

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İsveç, NATO askeri ittifakının bir parçası olmak için Ankara'nın onay vermesini bekliyor.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ABD Kongresi'nin konuk üyeleriyle görüştükten sonra kameraların karşısına geçti.

"Umutlu olmaya devam ediyoruz"

Billström, TBMM ekim ayında tekrar toplandığında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağına dair umutlu olmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm'ün NATO üyeliğiyle ilgili düzenlemenin Meclis'e sevk edileceğini ve sürecin çalışma takvimine göre şekil alacağını açıklamıştı.

"Başka bir sinyal almadık"

Billström, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İsveç hükümeti, yazın daha önce varılan anlaşmanın hâlâ geçerli olduğu ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hâlâ geçerli olduğu dışında başka bir sinyal almadı.

İsveç'in NATO başvurusu

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Finlandiya'nın üyeliğini nisan ayında onaylayan Türkiye, İsveç'in üyeliği için bazı koşulları yerine getirmesini talep etti.

Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için bu ülkenin, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele etmesini, suçluların Türkiye'ye iadesini ve Türkiye'ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istemişti.

Türkiye: Fiiliyata yansımalı

İsveç, yaptığı kanun değişikliklerinin ardından taleplerin tamamını karşıladığını belirtirken, Ankara bunların "fiiliyata" yansıması gerektiğine dikkat çekerek yeterli olmadığının sinyalini vermişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İskandinav ülkesinin NATO'ya üyeliğiyle ilgili görüşmek için Vilnius'ta temmuz ayında bir araya gelmişti.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Ankara'nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin "önünü açmasını" istemişti.