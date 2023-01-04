Türkiye'nin Orta Asya'da artan varlığı konuşuluyor

Ankara ile Aşkabat arasındaki bağların önemli olduğu ve Türkiye'nin Avrupa'ya gaz satışında aracı olabileceği belirtildi. Konuya ilişkin analizde, "Zamanlama mükemmel" denildi.

Dış politikada yeni açılımlar yapan Türkiye, Orta Asya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Ankara, stratejik öneme sahip bölgede giderek daha fazla görünür hale geldi.

"Türkiye'nin Orta Asya'daki boru hattı siyaseti" başlıklı The Arab Weekly adlı internet sitesinin analizinde, konu mercek altına alındı.

"Türkmenistan ile bağlar önemli"

Analizde, "Ankara'nın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı Türk dünyasının ülkeleri olarak gördüğü bir sır değil." denildi.

Türkiye'nin Türkmenistan ile bağlarının bilhassa önemli olduğu belirtilerek, "Türkmenistan, Ankara'nın Orta Asya stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Erdoğan geçen ay, 'Umarım Türkmen gazı yakında Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye akmaya başlar' diyerek açıkça ifade etti." vurgusu yapıldı.

Doğalgaz rezervlerinde dördüncü sırada

Öte yandan Türkmenistan'ın, Rusya, İran ve Katar'dan sonra doğalgaz rezervleri açısından dünyada dördüncü sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü devlet başkanları zirvesinde yaptığı konuşmada, şöyle demişti:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor."





"Türkiye, Avrupa'ya gaz satışında aracı olabilir"

Aynı yazıda ayrıca, "Şu anda Çin, Türkmen gazının ana alıcısı olmasına rağmen, Türkiye bölgesel gaz merkezi haline gelmek için bu ülkeden enerji satın almaya başlamayı hedefliyor.

Bu şöyle işler: Türkiye; Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan'dan büyük miktarlarda doğalgaz ithal etmek için gereken siyasi ve ekonomik koşullara yatırım yaparak enerjiyi Avrupa'ya yönlendirebilir ve gaz satışında aracı olabilir." ifadesi kullanıldı.

"Zamanlama mükemmel" yorumu

Türkiye'nin, halihazırda bölgenin başka ülkelerinden enerji tedarik ettiği ve Azerbaycan doğalgazının ana alıcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Ancak Azerbaycan'ın kaynakları sınırlı olduğu için Ankara'nın jeo-ekonomik stratejisinde Türkmenistan'ı temel taşı olarak gördüğü şeklindeki tespite değinilirken, "Türkiye'nin zamanlaması mükemmel olabilir." ifadesiyle şöyle denildi:

"Türkiye, geçiş ülkesi konumuna yükselecek"

"Kazakistan'ın, Çin'i Kazakistan ve Türkiye üzerinden AB'ye bağlayacak bir ulaşım koridoru konulu anlaşma taslağını onaylaması bekleniyor. Daha çok Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası, Rusya'yı bypass edecek ve Türkiye'yi önemli bir geçiş ülkesi konumuna getirecektir."