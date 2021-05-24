Türkiye'nin SİHA'ları İngiltere'de tartışılacak

Panelde, iki ülke arasında savunma alanında olası iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.

Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı İngiltere'de düzenlenecek çevrim içi panelde tartışılacak.

Düşünce kuruluşları Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nün (RUSI) ortak etkinliği, 28 Mayıs'ta yerel saatle 14.00'te (TSİ 16.00) başlayacak.

İNGİLTERE'DE SAVUNMA PANELİ

Moderatörlüğünü RUSI Kıdemli Araştırmacısı Ziya Meral’in yapacağı "Türkiye'nin Dronları: Yeteneği, Hedefleri ve Çıkarımları Değerlendirme" başlıklı panele, Baykar Savunma Üst Yöneticisi Haluk Bayraktar, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Üyesi Ulrike Franke, RUSI Yardımcı Araştırmacı Dr. Ash Rossiter ve EDAM düşünce kuruluşu güvenlik ve savunma Araştırma Programı Direktörü Can Kasapoğlu konuşmacı olarak katılacak.

ANKARA İLE LONDRA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Panelde, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi ve bölgede yarattığı etkisi tartışılacak.

Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası iş birliği fırsatları değerlendirilecek.