Türkiye'nin ticaret yasağından sonra İsrail'de meyve ve sebze fiyatları arttı Gazze'de yaptığı katliamları durdurmayan İsrail ile tüm ticari ilişkileri askıya alan Türkiye'nin mayıs ayında aldığı bu karardan sonra ülkede meyve ve sebze fiyatları artışa geçti.

Haber Merkezi

Katil İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarına devam ediyor.

Bu sürede şehre yağdırılan bombalar altında 40 binden fazla sivil can verirken Türkiye, ilk günden itibaren ateşkes için çaba harcıyor.

İsrail'in soykırıma varan vahşeti büyütmesiyle birlikte Türkiye önce enerji alanındaki ticareti, mayıs ayında ise tüm ticari ilişkileri askıya aldı.

TÜRKİYE'NİN YASAĞI FARTA FİYATLARI ARTIRDI

Gazze'ye insani yardımların kısıtlama olmaksızın girişinin serbest bırakılmasına kadar sürdürüleceği açıklanan Türkiye'nin bu kararı, İsrail'in çarşı-pazarını vurdu...

Özellikle sebze meyve ihtiyacının neredeyse tamamını Türkiye ve Ürdün'den karşılayan İsrail, Türkiye'nin yasağı ve Ürdün'den ithal edilen mallarda hastalık tespit edilmesinin ardınan dara düştü.

Çok uzak ülkelerden ithalat yapmaya mecbur kalınırken dünya genelindeki sıcaklık, susuzluk ve işçi sorunuyla birlikte tüketiciye sunulan gıdanın fiyatlarında artış yaşandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Türkiye'nin kararından sonra yaptığı 'yeni alternatifler' açıklaması, İsraillilerin sadece daha pahalıya meyve-sebze yemesine neden oldu.

Konu İsrail medyasının da gündeminde.

"TÜRKİYE'NİN BOYKOTU PAZARI VURDU"

“Ankara’nın boykotunun pazarları vurduğu” ifadeleri kullanılan haberlerde; Türkiye ile yaşanan kriz nedeniyle ithalatçıların, malların da daha pahalı olduğu daha uzak ülkelerden ürün satın almak zorunda kaldığı vurgulanıyor.

Diğer yandan İsrail'de fiyatı en çok artan ürünlerin başında ise büyük oranda Türkiye'den ithal edilen domates ve salatalık geliyor.

Türkiye'nin ticaret yasağından önce satılan biber, üzüm, patlıcan gibi ürünlerde de ortalama 3-4 şikellik (36 TL) bir artış yaşandı.