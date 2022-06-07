Türkiye'ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Önümüzdeki günlerde Türkiye'de temaslarda bulunacak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Baerbock'un şu an için tüm görüşmelerini iptal ettiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İslamabad'da yaptığı açıklamada, Annalena Baerbock'a Pakistan ziyaretinde uygulanan hızlı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bakanın tüm diğer randevularının iptal edildiğini açıkladı.

Burger, Baerbock'un öğle yemeği sırasında tat alamadığını fark ettiğini, ardından uygulanan hızlı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Ailesinden bir kişide pozitif çıktı

Baerbock'un ailesinden bir kişide cumartesi günü Covid-19 tespit edildiği bilgisini paylaşan Burger, ancak Baerbock'un bu kişiyle çok az temas ettiği ve düzenli aralıklarla test yaptırdığını belirtti.



Burger, Baerbock'un bu sabah yaptırdığı diğer bir testin de negatif çıktığını kaydetti.

Türkiye'ye gelecekti

Baerbock, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'ye geçecekti.