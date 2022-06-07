Petrol
119.1
-0.34%
Euro
17.9373
1.10%
Dolar
16.7602
1.13%
Altın
996.42
1.60%
Borsa
2631
-0.66%
Bitcoin
496.422
-4.63%
BTXN Coin
11.30
-5.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Türkiye'ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Covid-19 testi pozitif çıktı

    Önümüzdeki günlerde Türkiye'de temaslarda bulunacak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Baerbock'un şu an için tüm görüşmelerini iptal ettiği belirtildi.
    • 07.06.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Covid-19 testi pozitif çıktı

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İslamabad'da yaptığı açıklamada, Annalena Baerbock'a Pakistan ziyaretinde uygulanan hızlı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bakanın tüm diğer randevularının iptal edildiğini açıkladı.

    Burger, Baerbock'un öğle yemeği sırasında tat alamadığını fark ettiğini, ardından uygulanan hızlı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

    Ailesinden bir kişide pozitif çıktı

    Baerbock'un ailesinden bir kişide cumartesi günü Covid-19 tespit edildiği bilgisini paylaşan Burger, ancak Baerbock'un bu kişiyle çok az temas ettiği ve düzenli aralıklarla test yaptırdığını belirtti.

    Burger, Baerbock'un bu sabah yaptırdığı diğer bir testin de negatif çıktığını kaydetti.

    Türkiye'ye gelecekti

    Baerbock, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'ye geçecekti.

    Türkiye ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock un Covid-19 testi pozitif çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Antarktika'da gizli yaşam alanı keşfedildi
    Teknoloji

    Antarktika'da gizli yaşam alanı keşfedildi

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi
    Dünya

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir