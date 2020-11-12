Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi.

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a, sosyal medyadan tepki yağdı.

HEYKELİ YIKTIR ÇAĞRISI

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi, Berdimuhammedov'a heykeli yıktarması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti VİDEO





