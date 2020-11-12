Dolar
7.6695
-1.6036%
Euro
9.0685
-1.3092%
Altın
1875.65
0.6336%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.296
-0.7937%
Bitcoin
123838.39
0.5603%
EXEN Coin
12.39
1.22%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti

    Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 21:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi.

    Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a, sosyal medyadan tepki yağdı.

    HEYKELİ YIKTIR ÇAĞRISI

    Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi, Berdimuhammedov'a heykeli yıktarması için çağrıda bulundu.

    Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

    Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti VİDEO

    Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti #1

    Türkmenistan lideri Berdimuhammedov köpeğinin heykelini dikti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir