Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.309
-1.05%
BTXN Coin
39.45
3.70%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Bulutlu 0 C

    Türkmenistan’da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

    Türkmenistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkmenistan’da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

    Türkmenistan’da halk, bir kez daha cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

    Covid-19 salgın tedbirleri gölgesinde gerçekleşen oy verme işlemlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

    Oy verme işleminin yerel saatle 07.00’de başladığı ülkede, 3 milyon 459 bin 790 seçmen toplam 2 bin 577 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

    LİSTENİN BAŞINDA OĞLU VAR

    Ülkeyi 15 yıldır yöneten 64 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un ilk kez katılmadığı seçimlerde 9 aday yarışıyor.

    Cumhurbaşkanlığı aday listesinin başında ise Berdimuhammedov’un 41 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhammedov geliyor.

    Türkmenistan’da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında #1

    SEÇİMLERDE YÜKSEK KATILIM

    Türkmenistan Merkez Seçimler ve Referandumlar Komisyonunun verilerine göre, saat 11.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 51,05 oldu.

    Oy verme işleminin 19.00’da sona ermesiyle birlikte açılmaya başlanan ilk sandıklarla ön sonuçların açıklanması da bekleniyor.

    Seçimleri, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, YSK üyesi Ali Ürker’in de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı gözlemci izliyor.

    Türkmenistan’da halk, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında #2


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da darbedilen kadın, gasptan tutuklandı

    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!
    Btcrobo

    Kripto Al-Sat İçin En Doğru Adrese Hoşgeldiniz!

    Görüş Bildir