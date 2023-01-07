Twitter, Michael Flynn'in hesabını yeniden açtı

ABD'deki seçimlerde hile iddialarının önde gelen destekçilerinden olan Flynn'in hesabı, tekrar kullanıma sunuldu. Flynn, Elon Musk'a teşekkür etti.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yanı sıra eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Twitter hesabı da kapatılmıştı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, sosyal medya platformunu satın almasından sonra yasaklı hesaplar tek tek açılıyor.

Twitter hesabı yeniden aktif edildi

Twitter, Trump'ın hesabından sonra Flynn'in sayfasını da yeniden aktif hale getirdi. Bu adım, 6 Ocak Kongre baskınının ikinci yıl dönümünde atıldı.

Elon Musk'a mesaj gönderdi

Twitter'a 2 yıl sonra geri dönen Flynn, Musk'a teşekkür ettiği ilk paylaşımında, "Temel insan haklarımızı, özellikle de ifade özgürlüğümüzü korumaya yardımcı olmak üzere yaptıkları için Elon Musk'a şahsen teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Twitter'a geri dönmeme izin verdiği için teşekkürler""

Flynn, "Twitter'a geri dönmeme izin verdiği için teşekkürler. Beni geri getirmek için güçlü sesleriyle destek verenlere teşekkürler! Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde hile iddialarının önde gelen destekçilerinden

Flynn, baskının nedeni olan 2020'deki ABD başkanlık seçimlerinde hile iddialarının önde gelen destekçilerinden biri olarak biliniyordu.

Emekli general Flynn'in hesabı, Trump destekçilerinin Washington'daki ABD Kongresi'ne baskın düzenleyerek polis ve güvenlik güçleriyle çatışmasından iki gün sonra kalıcı olarak kapatılmıştı.

Ruslarla ilişkileri odak noktası oldu

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn hakkındaki soruşturma

AA'nın haberine göre, Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Avukatları, Ocak 2020'de, Flynn'in Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.