Twitter, tarım yasalarını protesto eden Hint çiftçilerin hesaplarını yeniden açtı

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin hesaplarını askıya alan Twitter, hesapları yeniden kullanıma açtı.

Hint hükümeti, kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile Twitter'a başvurarak protestocu çiftçilerin hesaplarını askıya aldırmıştı.

Twitter, askıya alınan çiftçi liderlerine, aktivistlere ve haber dergilerine ait söz konusu hesapları yeniden kullanıma açıtı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR ENGELLENDİ

Hint basınındaki haberlere göre Twitter, 30 Ocak'ta tartışmaya neden olan hashtag kullanıldığı ve yalan, tehditkar, provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 100 hesabı ve 150 paylaşımı engellemişti.

Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, "Hesabınız yasal talep doğrultusunda askıya alındı." notuyla karşılaşmıştı.

HİNDİSTAN'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.