Twitter, Trump’ın ölmesini dileyen hesapları askıya alacağını açıkladı

Sosyal medya platformu Twitter, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümünü dileyen paylaşımlar yapan hesapların askıya alınabileceğini doğruladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması dünya gündemine oturdu. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılacağı açıklanan Başkan Trump'a iyi dilek mesajları gelirken, hastalığı ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştirenler de oldu.

Cuma günü kamuoyu ile paylaşılan test sonucu sonrasında sosyal medyada yapılan kötü niyetli paylaşımlar hakkında Twitter'dan açıklama geldi. Twitter, Trump'a karşı ölüm dileklerinde bulunan ve benzeri paylaşımlar yapan hesapların, "bir kişiye veya bir gruba ciddi zarar vermeyi dileyen veya umut eden" tweet'leri yasaklayan "Kötüye Kullanım Davranışı Politikası"nı ihlal ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada " Herhangi birine karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen veya ümit eden tweetlere izin verilmez ve kaldırılması gerekir." denildi.



