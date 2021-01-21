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    Twitter, Trump'ın POTUS hesabını Biden'a açtı

    ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait 'POTUS' kullanıcı isimli Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 02:17
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    Twitter, Trump'ın POTUS hesabını Biden'a açtı

    Yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.

    "ABD İÇİN CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ"

    ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.

    Twitter, Trump ın POTUS hesabını Biden a açtı #1

    TRUMP'IN HESABI KAPATILMIŞTI

    ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı.

    Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.

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