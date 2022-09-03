UAEA Direktörü Grossi: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğü ihlal edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Mariano Grossi santralin fiziksel bütünlüğünün birkaç defa ihlal edildiğini, bunun yaşanmaya devam edemeyeceğini söyledi.

UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi, UAEA heyetiyle Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"Bir heyet kalıcı şekilde santralde bulunmalı"

UAEA heyetinin santraldaki varlığının devam edeceğini belirten Grossi, "UAEA'dan iki grup teknik uzman bulunuyor. Bir grup 4 veya 5 Eylül'e kadar santralde kalarak değerlendirmelere devam edecek. Sonrasında ise bir heyetin kalıcı şekilde santralde bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Santralin fiziksel bütünlüğü ihlal edilmemeli"

AA'nın haberine göre; savaşın hangi tarafında olunursa olunsun nükleer santraldeki güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Santralin fiziksel bütünlüğü birkaç defa ihlal edildi. İhlaller tesadüfen veya kasıtlı olarak yaşanmış olabilir. Bu yaşanmaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

Grossi, söz konusu ihlallerin tekrarlanmaması için çeşitli mekanizmaları devreye almaya çalıştıklarını söyledi.