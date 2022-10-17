Üç ülkeden ortak bildiri: Rusya yargılansın

Moskova'ya yönelik özel mahkeme kurulmasını isteyen ülkeler, 'derhal' harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya, Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı.

Üç ülke, Rusya'nın yargılanması için mahkeme oluşturulmasını istedi.

Ortak bildiri, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Rusya'nın saldırılarının araştırılması, mevcut yargı boşluğunun doldurulması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğinin sağlaması talep edildi.

Rusya için mahkeme çağrısı

Bildiride, "AB görüşmeleri öncesinde, Estonya, Litvanya, Letonya bakanları olarak, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla destek yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Herkesin savunmaya çalıştığı kurallara dayalı düzenin, en açık şekilde ihlal oluşturan fiillerin (soykırım, savaş suçu, saldırı suçu ve insanlığa karşı suçlar) cezasız kalması halinde var olamayacağının altı çizildi.

AB'ye seslendiler: Harekete geçin

Ukrayna genelinde evlerin, okulların, oyun alanlarının yanı sıra, ülkenin altyapısının da son zamanlarda hedef alınması, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı sebepsiz yürütülen terör kampanyasının son kısmı olduğu belirtilerek, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına karşı AB'nin harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

"Özel mahkeme kurulmalı"

Materyallerin toplanmasının, işlenen savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçların sorumlularının belirlenmesinde ve cezalandırılmasında önemli rol oynadığı vurgulanan bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturmaların desteklenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

AA'nın aktardığına göre, bildiride, "Şu anda Rusya'nın üst düzey askeri yetkililerini Ukrayna'ya karşı işlediği savaş suçundan sorumlu tutacak herhangi uluslararası ceza mahkemesi yok.

Ukrayna'ya karşı işlenen savaş suçunun cezalandırılması için özel bir mahkeme kurulmalıdır." görüşü paylaşıldı.