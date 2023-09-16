Uçağın tuvaletinde ilişkiye giren gencin annesi kabin ekibini suçladı Uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çiftin o anları sosyal medyada günlerce konuşuldu. Söz konusu videonun öznesi olan erkeğin annesi yaşanan olayı, "Kabin ekibinin kapıyı açması yanlıştı" ifadeleriyle savundu.

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İngiltere’den İspanya’ya giden uçakta bir çift cinsel ilişkiye girdi.

Çiftin uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiğini fark eden kabin ekibi, bir anda tuvaletin kapısını açtı.

Yaşanan olay bir başka yolcu tarafından kayda alınırken, olay sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Ayrıca ikili, yerlerine dönerken arkadaşları tarafından alkış ve tezahüratla karşılandı.

"Kabin ekibinin kapıyı açması yanlıştı"

Bir diğer yandan uçakta sevgilisi ile ilişkiye giren erkeğin annesinden açıklama geldi.

Olayı utanç verici olarak niteleyen anne, yine de oğluna sahip çıktı.

Bir annenin görmek isteyeceği bir şey olmasa da kimseye zarar vermedikleri bir şey yaşandığını savunan anne, kabin ekibini suçladı.

Anne, “Kabin ekibinin kapıyı açması yanlıştı” ifadelerini kullandı.