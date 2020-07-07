UCM, Hafter'in savaş suçlarını inceleyecek

Trablus hükümeti, Başkaban Faiz es-Serrac'ın talebinin olumlu karşılandığını bildirdi.

22 Haziran'da, Libya'nın Terhune kenti ve çevresinde toplu mezarlar bulundu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakan Fayiz es-Serrac, 28 Haziran’da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) çağrıda bulunarak, Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderilmesini istedi.

UCM, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin Trablus’un güneyi ve Terhune şehrindeki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndereceğini açıkladı.

UCM, HEYET GÖNDERECEK

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, "UCM, Başkaban Faiz es-Serrac'ın talebini olumlu karşıladı ve Hafter milislerinin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kablavi, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’nın, araştırma heyetinin görevini temmuzun ikinci yarısında başlatacağını ve Libyalı makamlarla temas halinde olduğunu kaydetti.

TRABLUS VE TERHUNE'DEKİ İHLALLER

Hafter'e bağlı milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler, Libya ordusunun son haftalarda kaydettiği hızlı ilerlemenin ardından, Trablus'un güney bölgeleri, Terhune, Kasr Bin Gaşir, Beni Velid ve başka kentleri de içeren ülkenin doğusundaki geniş bir alandan çekilmek zorunda kalmıştı.

Milisler ve Wagner paralı askerleri, çekildikleri Trablus'un güneyinde, uluslararası mahkemelerce "savaş suçu" olarak değerlendirilebileceği belirtilen çok sayıda ceset ve sivillerin evlerine dönüşünü engelleyen tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) bıraktı.

11 TOPLU MEZAR BULUNDU

Hafter'in başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin kurtarılmasının ardından da Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.