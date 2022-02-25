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    UCM'den Ukrayna açıklaması: Savaş suçlarını araştırabiliriz

    Savcı Khan, askeri çatışmaların gidişatına ilişkin görüşünü paylaştı. Khan, soruşturma seçeneğinin masada olduğunu hatırlattı.
    • REUTERS
    • 25.02.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 11:26
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    UCM'den Ukrayna açıklaması: Savaş suçlarını araştırabiliriz

    Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) açıklama geldi.

    UCM Savcısı Karim Khan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.

    Khan, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve çevresindeki son gelişmeleri artan bir endişeyle yakından takip ediyorum." dedi.

    "SAVAŞ SUÇUNU SORUŞTURABİLİRİZ" HATIRLATMASI

    UCM'nin ülkedeki olası savaş suçlarını araştırabileceğine dikkat çeken Khan, "Ukrayna topraklarında düşmanlık yürüten tüm taraflara, yargı yetkisinin kullanılabileceğini ve Ukrayna içinde işlenen her türlü soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçunun soruşturulabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

    UCM üyesi olmayan Rusya, söz konusu mahkemenin davalarına karşı çıkmasıyla biliniyor.

    UCM den Ukrayna açıklaması: Savaş suçlarını araştırabiliriz #1

    UCM den Ukrayna açıklaması: Savaş suçlarını araştırabiliriz #2

    UCM den Ukrayna açıklaması: Savaş suçlarını araştırabiliriz #3

    Kharkiv’de şiddetli patlama güvenlik kamerasında


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