Üçüncü ayında Rusya-Ukrayna savaşı

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kaldı.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun yıllara dayanan Donbas krizi, 24 Şubat'ta savaşa evrildi.

Donbas bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetim bağımsızlığını ilan etti ve akabinde Rusya bu yönetimleri tanıdı.

Putin askeri operasyon talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu adımın ardından bölgeye askeri operasyon talimatı verdi.

24 Şubat'ta başlayan çatışmalar Ukrayna topraklarında devam ederken Ukraynalıların büyük direnişine sahne oldu.

Savaşın ilk ayında başkent Kiev'i kuşatan Rus ordusu, Batı'dan büyük destek alan Ukrayna direnişi ile büyük kayıplar vererek geri çekildi.

Milyonlar mülteci oldu

Ukrayna'nın doğu illerine kayan çatışmalar devam ederken 6,55 milyon insan, mülteci konumuna düşerek ülkeyi terk etti, 7,7 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirdi.

Çatışmalarda en az 3 bin 381 sivil hayatını kaybederken en az 3 bin 380 kişi de yaralandı.