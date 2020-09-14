Uganda ile Tanzanya arasında petrol anlaşması

Doğu Afrika ülkesi Uganda ve Tanzanya arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı anlaşması imzalandı.

Uganda’da 2006 yılında petrol rezervleri bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Yapılan 3.5 milyar dolarlık aanlaşmayla inşa edilecek olan boru hattı Uganda petrolünü Tanzanya’nın Tanga Limanı’na taşıyacak.

FRANSIZLAR İŞ BAŞINDA

Doğu Afrika'nın ilk büyük petrol boru hattı olması planlanan projeye, Fransız petrol şirketi Total ve Çin'in CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri liderlik ediyor.

Projenin ne zaman başlayacağı ise belirtilmedi. Uganda’nın petrol sahalarının çoğunluğu ise Total'in elinde bulunuyor.

Boru hattının yaklaşık yüzde 80'inin Tanzanya'dan geçeceği ve Tanzanyalılar için 18 binden fazla istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.

12 BİNDEN FAZLA AİLE GEÇİM KAYNAĞINI KAYBEDECEK

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Oxfam'ın ortak raporuna göre ise, boru hattı nedeni ile 12 binden fazla aile topraklarını ve geçim kaynaklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak.