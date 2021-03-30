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    Uganda’da 38 yaşındaki kadın ilkokula başladı

    Uganda’da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen olma hayaline kavuşabilmek için yıllar sonra ilkokula başladı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:32
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    Uganda’da 38 yaşındaki kadın ilkokula başladı

    Uganda’nın Budaka İlçesi’ndeki Mugiti kabasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl sonra ilkokul sıralarına geri döndü.

    Azminden vazgeçmeyen Kanyago, kendisinden 30 yaş küçük çocuklarla aynı sırada eğitim görüyor.

    Kanyago'nun ilkokul öğretmenliği yapmak istediği ve İngilizce öğrenmeye başladığı aktarıldı.

    "KAYBETTİĞİM HİÇBİR ŞEY YOK"

    Yerel medyaya konuşan Kanyago, "Çocuklarıma bakmam gerektiği için okumaya fırsat bulamadım. Çok şey kaybettim gibi gözükse de aslında kaybettiğim hiçbir şey yok. Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici." ifadelerine yer verdi.

    Harriet Kanyago

    Harriet Kanyago

    Harriet Kanyago

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