- Haberler
- Dünya Haberleri
- Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
- AA
- 12.11.2021 - 11:52
- Güncelleme : 12.11.2021 - 12:18
Uganda'nın Nakaseke bölgesinde Kapeela Ticaret Merkezi'nde Alfred Mandela isimli hurdacı, iç savaştan kalma bomba buldu.
Mandela, bulduğu bombanın patlayabileceğini düşünmeden elindeki çekiçle düzeltmeye çalıştı.
ÇEKİÇLE VURDU, BOMBA PATLADI
Bomba, çekiç darbeleriyle infilak etti. Patlamada hurdacı hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın nereden bulunduğunun ise henüz bilinmediği kaydedildi.
Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti ViDEO
İÇ SAVAŞTAN KALAN BOMBALAR PATLIYOR
Patlamaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini ifade etti.
Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.