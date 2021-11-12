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    Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti

    Nakaseke bölgesinde bulduğu eski bombaya çekiçle vuran hurdacı, patlama sonucu yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 12:18
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    Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti

    Uganda'nın Nakaseke bölgesinde Kapeela Ticaret Merkezi'nde Alfred Mandela isimli hurdacı, iç savaştan kalma bomba buldu.

    Mandela, bulduğu bombanın patlayabileceğini düşünmeden elindeki çekiçle düzeltmeye çalıştı.

    ÇEKİÇLE VURDU, BOMBA PATLADI

    Bomba, çekiç darbeleriyle infilak etti. Patlamada hurdacı hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın nereden bulunduğunun ise henüz bilinmediği kaydedildi.

    Uganda'da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti ViDEO

    İÇ SAVAŞTAN KALAN BOMBALAR PATLIYOR

    Patlamaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini ifade etti.

    Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.

    Uganda da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti #1

    Uganda da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti #2

    Uganda da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti #3

    Uganda da bulduğu bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti #4

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