Uganda'da milli kutlamalarda Özel Kuvvetler'e bağlı paraşütçü komandoların sahayı ıskaladıkları video, Twitter'da dünya çapında viral hale geldi.

Uganda geçtiğimiz günlerde Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Büyük bir statta yapılan kutlamalara ülkenin ordusu da katıldı.

Özellikle Uganda Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı paraşütçü komandoların gösterisi gündeme oturdu.

Paraşütle atlayış yapan komandolar, iniş için belirlenen kutlamanın düzenlendiği stadın ortasına yöneldi.

Biri bile sahaya inemedi

Meraklı gözler önünde stada yaklaşan komandolar, inişten hemen önce savrulmaya başladı.

Kimi çatıya, kimi trübünlere, kimi kurulan palatformlara çakılan komandoların hiçbiri, sağlıklı bir iniş gerçekleştiremedi.

Uganda'nın paraşütçü komandoları dalga konusu oldu VİDEO



Sosyal medyada gündem oldu

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Komandoların başarısız inişi, dünya çapında Twitter ve birçok sosyal paylaşım sitesinde viral olurken "Özel Kuvvetler" ibaresi şakalara konu oldu.