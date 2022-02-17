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    Uğur Şahin: Omicron varyantı son dalga değil

    BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, dünyanın gelecek 10 yıl daha Covid-19 ile yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 22:31
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    Uğur Şahin: Omicron varyantı son dalga değil

    ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, Covid-19 ile ilgili son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

    Dünyanın Covid-19’un varyantlarıyla mücadelede daha hazırlıklı hale geldiğini savunan Şahin, koronavirüsle yaşamaya alışılması gerektiğini belirtti.

    "GELECEK 10 YIL DAHA VİRÜSLE YAŞAYABİLİRİZ"

    Şahin, "Gelecek 10 yıl daha virüsle yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğine alışmamız gerekecek" dedi.

    "OMİCRON SON DEĞİL"

    Avrupa’da Covid-19’un Omicron varyantıyla ilgili vaka sayısındaki düşüşle ilgili olarak Şahin, Omicron varyantının virüsün son dalgası olmayacağı uyarısında bulundu.

    "ARTIK DAHA HAZIRLIKLI OLUYORUZ"

    Virüsün mutasyonlara uğrayacağını ve yeni varyantların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şahin, bununla birlikte dünyanın, toplumların virüsle nasıl baş edilebileceğini anlama konusunda yeni bir döneme girdiğini belirtti.

    Şahin, "Artık daha fazla öğreniyoruz ve daha hazırlıklı oluyoruz" dedi.

    Uğur Şahin: Omicron varyantı son dalga değil #1


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