Uğur Şahin, Playboy'un 'Yılın Erkeği' listesinde 2'nci sırada yer aldı

Daha önce şov dünyasının isimlerinin yer aldığı Playboy Dergisi'nin Yılın Erkeği listesinde adı geçen Prof. Dr. Uğur Şahin, listede ikinci sırada olmasıyla dikkat çekti.

Almanya’nın erkek dergisi Playboy, yıl sonunun gelmesiyle birlikte ‘Yılın Erkeği’ listesini yayınladı.

Daha önceleri şov dünyasından yayınlanan isimlerle dikkat çeken Yılın Erkeği listesine bu yıl damgasını vuran yine koronavirüs oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Yılın Erkeği listesine, BioNTech firmasının sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin de girdi.

UĞUR ŞAHİN 2'NCİ SIRADA

Geliştirdikleri aşıyla birlikte tüm dünyada koronavirüsle mücadeleyi kolaylaştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, listede 2'nci sırada yer aldı.

Kamu araştırma kurumu Norstat tarafından derginin okuyucuları arasında yapılan ankete göre geçen yıl olduğu gibi yine Berlinli ünlü virolog Christian Drosten birinci geldi.

YÜZDE 23.3 ONAY ALDI

Yüzde 23.6 oranında katılımcıdan onay alan Berlin Charite Kliniği Profesörü Drosten’in ardından, ikinci sırada ise yüzde 23.3 ile BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin yer aldı.