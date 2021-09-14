Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu.

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu.

Şahin, kendi üretimleri olan koronavirüs aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK KİŞİLERE UYARIDA BULUNDU

Öte yandan Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur." dedi.

"ÜÇÜNCÜ AŞILAMA YENİ VARYANTA KARŞI TAM OLARAK KORUYOR"

Şahin ayrıca, “Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar ve İsrail’den gelen ilk veriler, üçüncü aşılamadan sonra yeni varyanta karşı korumanın tam olarak olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.