Ukrayna, 117 bin Pfizer aşısı alacak

Ukrayna, 117 bin Pfizer aşısı alacak

Aşılar, koronavirüs hastalarıyla temas halinde olan sağlık görevlilerine uygulanacak.

Ukrayna'ya koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı sağlanacak.

Ülkenin Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, 117 bin Pfizer aşısı alacaklarını söyledi.

Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, COVAX kapsamında senenin ilk yarısında Ukrayna'nın 2,2 milyondan 3,7 milyona kadar İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı alabileceğini belirtti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DAĞITILACAK

COVAX kapsamında şubatta 117 bin Amerikan Pfizer aşısı için teyit aldıklarını ifade eden Lyaşko, aşının gelir gelmez koronavirüs hastalarına bakan sağlık görevlilerine dağıtılacağını kaydetti.

Ukrayna'ya COVAX kapsamında 8-16 milyon aşının gelmesi bekleniyor.

AŞI ANLAŞMASI

Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon koronavirüs aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 685 kişide vakaya rastlandı.