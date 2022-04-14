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- Ukrayna: 197 çocuk, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti
Ukrayna: 197 çocuk, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti
Ülkedeki Başsavcılık, saldırılar sonucu onlarca çocuğun öldüğünü açıkladı.
- 14.04.2022 - 10:37
- Güncelleme : 14.04.2022 - 11:05
Karadeniz'in kuzeyinde, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.
Rus güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı çocukların sayısı belli oldu.
Eğitim kurumları hasar gördü
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
197 ölü, 351 yaralı
AA'nın haberine göre; açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.