Ukrayna: 20 bin 600 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna, devam eden çatışmalarda Rus ordusunun 20 bin 600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşında ikinci ayda çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin yeni veriler açıkladı.

Açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

20 binden fazla Rus askeri öldü

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 167 uçak, 147 helikopter, 790 tank, 2 bin 41 zırhlı araç, 381 top, 130 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1487 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 155 insansız hava aracını da kaybetti.

AA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.