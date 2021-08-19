Ukrayna, 2035’te kurulacak donanma için Türkiye ile anlaştı

Ukrayna, 2035’te kurulacak donanma için Türkiye ile anlaştı

Zelenskiy, askeri ve savunma sanayii alanlarında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2035'e kadar kurulması planlanan donanma için Türkiye ile anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

Ukrayna, Türkiye ile iş birliğini askeri ve savunma sanayii alanında geliştirmeye devam ediyor.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) yolunda olan ülke, ordusunu Türkiye dahil birçok ülke ile geliştirdiği ilişkilerle, son teknoloji silahlarla donatıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askeri ve savunma alanlarında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“PROJEYİ 3 ETAPTA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Donanmada yenilemeye gidileceğini vurgulayan Zelenskiy, bu yeniliklerde Türkiye ile yapılan anlaşmaların öneminin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni kurulacak donanma birlikleriyle ilgili projeyi 3 etapta hayata geçireceğiz. İlk etap 2024’e kadar, 2’nci etap 2030’a kadar ve son etap da 2035’e kadar tamamlanacak.





“KIRIM’DAKİ İŞGALİN SONA ERMESİNİN İLK ADIMLARI OLACAK”

Deniz üsleri geliştirilecek, yeni denizaltılar, askeri botlar ve korvetler envanterimize eklenecek. Projenin ilk ayağı Berdyansk şehrinde olacak. İngiltere ve ABD gibi ülkelerden tam destek aldık. ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmemizde bu konuyu da ele alacağız. Karadeniz ve Azak Denizi’nin önündeki engellerin kaldırılması ise Kırım’daki işgalin sona ermesinin ilk adımları olacak. Bu konularda Türkiye ile de ciddi anlaşmalarımız var.”

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU YAPTI

Silah insansız hava aracı (SİHA) ve korvet üretimi gibi birçok konuda Türkiye ile hareket edildiğini belirten Zelenskiy, stratejik ortaklığın altını çizdi.

Zelenskiy, ticaret ve iş birliği hacminin arttırılması yönünde benzer ifadeler kullanılırken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.