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    Ukrayna 9 Nisan’a kadar sıkı karantinada

    Koronavirüs vakalarının artması nedeni ile Ukrayna’da, 9 Nisan tarihine kadar sıkı karantina uygulamasına geçildi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 12:15
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    Ukrayna 9 Nisan’a kadar sıkı karantinada

    Ukrayna’da hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıkması ile başkent Kiev’in yanı sıra, ülkede koronavirüsün ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasının yeniden başlatılacağı duyuruldu.

    Kiev’de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    9 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

    Açıklamada, 20 Mart saat 00.00 itibarıyla karantina uygulamasına geçileceği belirtildi.

    Ayrıca, bu uygulamanın 9 Nisan’a kadar devam edeceği duyuruldu.

    Ukrayna 9 Nisan’a kadar sıkı karantinada #1

    SİNEMALAR VE SPOR SALONLARI KAPANDI

    Bu geceden itibaren Kiev’de sıkı karantina uygulamasının yürürlüğe girmesi ile sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmetleri durduruldu.

    UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

    Eğitimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

    Restoranlar, paket servis ile kuaförler ise randevulu çalışma usulüne geçti.

    24 SAATTE 262 KİŞİ ÖLDÜ

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede son 24 saate 5 bin 850 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    4 bin 444 kişinin hastaneye kaldırıldı. 4 bin 592 kişi ise iyileşerek eski sağlığına tekrar kavuşurken, son 224 saatte 262 kişi hayatını kaybetti.

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