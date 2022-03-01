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    Ukrayna: AB, üyelik başvurumuzu değerlendiriyor

    Brüksel, Kiev yönetiminin üyelik başvurusunu kabul edip değerlendirmeye aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 17:34
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    Ukrayna: AB, üyelik başvurumuzu değerlendiriyor

    Kiev yönetimi, Avrupa Birliği'ne (AB) "derhal" katılım için başvuruda bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim." dedi.

    Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, hızlandırılmış prosedür kapsamında AB'ye üyelik başvurusunun Brüksel tarafından kabul edilerek değerlendirmeye alındığını söyledi.

    AB'YE BAŞVURUDA SON DURUM

    Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, Zelensky, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunu hızlandırılmış bir prosedür kapsamında imzaladı. (Başvuru) kabul edildi ve kayıt altına alındı." diye yazdı.

    Ukrayna: AB, üyelik başvurumuzu değerlendiriyor #1

    "BATI UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR"

    Öte yandan Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelensky, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

    Ukrayna: AB, üyelik başvurumuzu değerlendiriyor #2


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