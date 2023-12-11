Ukrayna: AB'ye katılmak için zıplamaya ve dans etmeye hazırız Dışişleri Bakanı Kuleba, AB üyesi olmak istediklerini söyledi. Kuleba, "Yapılanlara ek olarak istenirse zıplayabiliriz, dans edebiliriz" dedi.

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ensonhaber.com

Rusya'ya karşı Batı'dan askeri destek isteyen Ukrayna, diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istiyor.

Macaristan ise Kiev yönetiminin AB'nin bir parçası olma girişimine karşı çıkıyor.

Bu gerilim, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Arjantin'de yaşanan hararetli tartışmaya yansıdı.

Ukrayna'nın gözü katılım müzakerelerinde

AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bu haftaki zirvede katılım müzakereleri üzerinde anlaşma sağlanamamasının "AB'nin tarihi taahhütlerini yerine getiremediğinin göstergesi" olacağını savundu.

Katılım konusunda Brüksel'den sürekli olarak yeni taleplerle karşı karşıya kalmalarına tepki gösteren Kuleba, kendilerinden talep edilen şartların tamamını karşıladıklarını öne sürdü.

"İstenmesi halinde zıplayabiliriz, dans edebiliriz"

Kuleba, toplantı kapsamında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Yapılanlara ek olarak istenmesi halinde zıplayabiliriz, dans edebiliriz. Fakat oyun adil bir şekilde oynanmalı.



Bize bir şey yapmamız söylendiğinde ve o yapıldığında, bunun bir sonuç olarak kabul edilmesi gerekir.

'Bekleneni yaptık' mesajı

Ukraynalı Bakan, "Ukrayna, yapılması bekleneni birkaç ay içinde yaptı." diye ekledi.

Dmitro Kuleba, AB liderlerinin bu hafta yapılacak zirvede üyelik müzakerelerine yeşil ışık yakamamasının Kiev ve Avrupa Birliği için "yıkıcı" olacağını da iddia etti.

"Yıkıcı sonuçları hayal edemiyorum"

Katılım müzakerelerinin başlatılmasının "tüm kararların en iyisi" olduğunu dile getiren Kuleba, şu ifadeleri kullandı: