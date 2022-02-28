Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu

Ukrayna Lideri Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatta taraflar, Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı.

Müzakere süreci devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Avrupa Birliği'ne yönelik bir adım attı.

Zelensky, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmeler öncesinde bu sabah yaptığı konuşmada AB'ye yeni bir özel prosedür kapsamında acil üyelik çağrısında bulunmuştu.

AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSUNU İMZALADI

Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.