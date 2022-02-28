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    Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu

    Ukrayna Lideri Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 19:03
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 19:10
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    Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatta taraflar, Belarus sınırında masaya oturma kararı aldı.

    Müzakere süreci devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Avrupa Birliği'ne yönelik bir adım attı.

    Zelensky, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmeler öncesinde bu sabah yaptığı konuşmada AB'ye yeni bir özel prosedür kapsamında acil üyelik çağrısında bulunmuştu.

    AB'YE ÜYELİK BAŞVURUSUNU İMZALADI

    Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne resmi üyelik başvurusunu imzaladı.

    Ukrayna, AB ye üyelik başvurusunda bulundu #1

    Ukrayna, AB ye üyelik başvurusunda bulundu #2


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