Ukrayna: Ağustos sonuna kadar 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak

Ukrayna: Ağustos sonuna kadar 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov'un yaptığı açıklamaya göre Ağustos'un sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı.

Türkiye'nin çabaları

Belge çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) açılışı 27 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılmıştı.

İstanbul'a MKM'ye kontrol için peş peşe gelen tahıl gemilerine dair Ukrayna'dan yeni bir açıklma yapıldı.

Sara'ya 8 bin ton mısır, Efe'ye 7 bin 500 ton yağ

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Yarım milyon ton tahıl ürünü

AA'nın haberine göre, şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi.

Ağustos sonuna kadar 10 gemiye daha tahıl yüklenecek

Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.